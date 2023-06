Nardella: “Stadio provvisorio, la soluzione Padovani piace a tutti”

Firenze, 12 giugno 2023 - "L'obiettivo è avere pronto l'impianto Padovani per la stagione 2024-25 e terminare il nuovo Franchi per festeggiare alla grande nel 2026 i 100 della Fiorentina".

Lo ha ribadito il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine dell'inaugurazione del progetto artistico di Michelangelo Pistoletto oggi a Coverciano.

"Con il presidente viola Commisso, come già detto, è stato un incontro molto positivo che ci ha permesso di fare il punto su tutto e di trovare anche un punto di svolta - ha proseguito Nardella -, riuscendo a individuare una soluzione che a quanto pare piace a tutti. Non dispiace alla società e piace alla stragrande maggioranza dei tifosi perché la Fiorentina durante i lavori al Franchi resterebbe comunque al Campo di Marte. Certo dobbiamo correre sul progetto e la realizzazione, abbiamo già iniziato a definire tutti gli aspetti. Presto vedrò il direttore generale Barone insieme ai vertici della società rugby che mi hanno dato grande disponibilità e questo è un fattore molto importante. Si tratta di una soluzione in linea con altre realtà simili, come a Cagliari''.