Nardella: “Mi piacerebbe candidarmi alle Europee. Spero di parlare con Schlein”

Firenze, 25 gennaio 2024 – La segretaria del Pd Elly Schlein non ha chiesto finora al sindaco Dem Dario Nardella di candidarsi alle Europee, ma, ha detto lo stesso Nardella, «spero di aver modo di parlare anche con lei, non sono abituato a sgomitare, è il partito, la mia comunità che decide». Così il primo cittadino di Firenze rispondendo a Lilli Gruber su La 7 nella trasmissione Otto e mezzo.

«Schlein glielo ha chiesto di candidarsi, le ha detto qualcosa?», ha domandato la conduttrice. «No», ha risposto Nardella che aveva già esordito esponendo la sua ambizione a correre per Strasburgo. «Mi piacerebbe candidarmi alle Europee, non lo nascondo - aveva iniziato Nardella - Mi sono messo a disposizione del mio partito che dovrà poi decidere per tutti». «In generale - ha proseguito - i sindaci possono portare un valore aggiunto nelle liste del Pd al Parlamento Europeo, che a volte i cittadini percepiscono un pò lontano dalla concretezza dei problemi quotidiane».

Per quanto riguarda le amministrative nel capoluogo Toscano Nardella ha detto: "Firenze è forse la città più importante del prossimo election day. La candidata Pd, Sara Funaro, è stata individuata in modo assolutamente democratico tramite un'assemblea che rappresenta migliaia di iscritti. Viene dalla mia giunta, e sarebbe bello avere per la prima volta una donna sindaco di Firenze. Abbiamo una coalizione che va da Azione, Sinistra Italiana fino ai Verdi passando per Volt, i socialisti, liste civiche e che puo’ continuare ad allargarsi col dialogo che il Pd sta avendo con Italia viva. Da sindaco uscente, vorrei evitare intromissioni nei rapporti e nelle azioni di dialogo e costruzione della coalizione che il partito sta facendo con grande impegno. Vedo un popolo democratico che spinge dietro la candidatura di Funaro".

E su Montanari ha detto: "Non mi preoccupa la lista di Montanari, mi preoccupa un altro aspetto: ha usato il nome 11 agosto per la sua lista. Per Firenze vuol dire molto, la liberazione dal nazifascismo; per Montanari rappresenta il liberarsi da chi governa la città, facendo un parallelismo molto grave e offensivo, non per me ma per tutto il popolo democratico e la città di Firenze. Da vent'anni, ogni 11 agosto scendo tutto il giorno in piazza; questo dibattito magari servirà a vedere per la prima volta Montanari in piazza con noi questo agosto. Detto ciò, usare questo per dividere la sinistra non ha che l'unico risultato di favorire la destra. Dovremmo essere tutti uniti contro una destra arrogante, pericolosa e che merita un'opposizione unita, forte e incisiva".