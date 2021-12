Firenze, 27 dicembre 2021 - "In Toscana abbiamo ancora circa 360mila persone non vaccinate, in Italia il numero è amplissimo e penso che l'esperienza tedesca ci possa aiutare, ovvero prevedere il lockdown per le persone che non si vogliono vaccinare. Potrebbe essere una misura efficace che inciderebbe sulla riduzione dei contagi, sull'abbassamento anche sulla curva dei ricoveri, un altro aspetto che deve preoccuparci più di ogni altro".

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto a Rainews24. Nardella ha poi detto che vale la pena "di verificare la possibilità di rivedere le quarantene per i vaccinati. Bisogna però avere dati scientifici certi e evitare improvvisazioni. Tra la misure si potrebbe ridurre la quarantena per i contatti stretti, che ora è di sette giorni".

Sull'annullamento di ogni evento organizzato da Comune o quartieri a Firenze fino al 9 gennaio, ha spiegato Nardella, "è una misura necessaria perché la tendenza all'aumento dei contagi è molto forte".