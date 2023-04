Nardella "L’antifascismo è di tutti" E in piazza c’è anche il centrodestra

"La Resistenza è la nostra identità nazionale. Se ci diciamo italiani, ci diciamo anche antifascisti". Non ci sono vie di mezzo per il sindaco Dario Nardella, intervenuto così dall’arengario di Palazzo Vecchio per la celebrazione del 78esimo anniversario della Liberazione. La platea arrivata in piazza della Signoria, dopo il corteo partito da Piazza Unità, dove è passato anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, è eterogenea: giovani, anziani, famiglie con bambini. Tutti con un solo obiettivo: "Ricordare quel momento storico, gli sforzi e i sacrifici fatti dalla nostra gente e dai partigiani", spiega Claudio, 76 anni, che con orgoglio sfoggia al collo un foulard dell’Anpi. Lo spettro della querelle politica aleggia però su tutta la piazza. Le voci dei partecipanti al corteo sottolineano, infatti, quanto è diventato "importante in questo contesto politico, e con l’attuale governo in carica, scendere in piazza e celebrare la liberazione dal nazifascismo". Una polemica che trova cittadinanza anche tra le poltroncine della piccola tribunetta, istituita ad hoc di fronte a Palazzo Vecchio, nella quale si sono sistemati consiglieri, assessori e rappresentanti di tutto l’arco partitico locale.

Ad alimentare il clima di tensione è stata anche una signora del pubblico che, affacciatasi sulle transenne ha inveito contro il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, gridandogli “Vai a Casa!”. Lui ha prima invitato alla calma, offrendo come segno di pace una stretta di mano, per poi rispondere: “Grazie signora, buon 25 Aprile anche a lei”. Eppure il centrodestra locale stavolta era in piazza (quasi) al completo. Con Donzelli, appunto, ma anche con il senatore FdI Paolo Marcheschi e con il capogruppo regionale Francesco Torselli. Mancava, invece, Alessandro Draghi che nei giorni scorsi aveva motivato i perché della sua assenza ("La festa del 25 aprile mi appare un mezzo per dimostrare che ci sono partigiani eroi di serie a, quelli che erano nelle divisioni comuniste, e liberatori di serie B (militari, anglo-americani, partigiani bianchi, brigata ebraica...).

Tra i ricordi e le testimonianze toccanti di Aldo Cazzullo, Sandra Bonsanti e la presidente Anpi provinciale, Vania Bagni, a cauterizzare la ’ferita’ politica ci ha provato anche Nardella, che ha ribadito come la "Resistenza ha consentito di scrivere la Costituzione, che è nata come una promessa alle generazioni future". Il sindaco di Firenze ha ammesso poi che "esiste una parte del nostro Paese che è rimasta estranea e quasi ostile verso la Resistenza", nonostante l’antifascismo sia ormai "un valore di tutti". E poi la volta dei giovani invitati in rappresentanza dei vari licei fiorentini, che tra gli applausi manifestano la loro volontà di tenere viva l’attenzione "sulla liberazione e sulla memoria", spiega Filippo Bartalesi.

Pietro Mecarozzi