Nardella: “Insostenibili le manifestazioni sui viali”. L’ira della Sinistra

Firenze, 9 maggio 2023 – Sulla manifestazione di sabato scorso nell'area di piazza Gaddi contro CasaPound è scontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e Sinistra Progetto Comune. “Le manifestazioni sui viali sono insostenibili, provocano troppi disagi a chi lavora, ai cittadini, alle persone – ha dichiarato Nardella -. Si può manifestare ma trovando soluzioni meno impattanti. La manifestazione di sabato, peraltro avviata e annunciata dal consigliere comunale Palagi, è una manifestazione che ha prodotto tantissimi disagi alla città. Questo non va bene, l’ho detto al questore e chiederò formalmente alla prefettura che manifestazioni di questo tipo vengano organizzate in zone dove non impattano sulla mobilità e sul traffico, perché non è giusto che tanti cittadini debbano pagare con tutti questi disagi per questo tipo di manifestazioni”.

“Pazienza se CasaPound ha una nuova sede nel Quartiere 4 – la replica di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune -. In fondo c'è stata 'solo' la strage di piazza Dalmazia nella nostra città, no? Il disagio può essere una conseguenza di alcune mobilitazioni. Nella storia degli scioperi e delle mobilitazioni c'è chi ha provato a rimuoverli. Si chiama repressione dei conflitti. E non ha niente di democratico. Anche perché diverse zone del centro sono altrettanto precluse, per il disagio che causano ai flussi turistici”.

Niccolò Gramigni