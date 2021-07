Firenze, 8 luglio 2021 - «Nella provincia di Firenze siamo passati in un giorno da 9 contagi a 37, quindi sono quadruplicati. Le autorità sanitarie mi dicono che a Careggi, su tutti i controlli effettuati, la stragrande maggioranza sono infezioni con la variante Delta, e le infezioni che stiamo registrando sono soprattutto tra i giovani. Ecco ci rendiamo conto che in questa situazione non possiamo essere superficiali e pensare che sia tutto finito, tutt'altro». Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella alla trasmissione Telegra, in onda stasera alle 20.10 su Tele Iride.

