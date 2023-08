Nardella: “Il fascismo buono non esiste, ebbe un legame con il nazismo”

Firenze, 11 agosto 2023 - "Vorrei ricordare l'attuale capo dello Stato Mattarella che non ha mai fatto mancare la sua voce per ricordare che la Costituzione italiana è democratica, repubblicana e antifascista. Grazie presidente! Non possiamo dimenticare da dove nasce la nostra Costituzione. Non facciamoci abbindolare da chi sostiene che ci sia stato un fascismo buono che è diventato cattivo a causa del nazismo, non è così. Il legame tra fascismo e nazismo è legame storico e indissolubile". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando dell'Arengario di Palazzo Vecchio in occasione delle celebrazioni per il 79/o anniversario della Liberazione di Firenze dal nazifascismo. "Se ci sono state donne e uomini morti per liberare la propria città è perché lo hanno fatto per restituire la pace - ha aggiunto -. Ora lo dobbiamo urlare, anche visto ciò che sta accadendo in Ucraina. Noi vogliamo la pace, non c'è modo più alto per onorare questi caduti se non l'impegno quotidiano perché guerre e violenze non si ripetano. Senza memoria non possiamo costruire il futuro: senza memoria perdiamo la nostra identità, le nostre radici, il senso di una vita individuale collettiva".