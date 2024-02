Nardella: "Gradimento su di noi al 66%". Opposizioni ironiche: "Allora ci arrendiamo"

E’ stata una giornata di nervi tesi a Palazzo Vecchio. Protagonista il sindaco Dario Nardella che in mattinata è ospite di Rainews24. Qui rende noto i risultati di un sondaggio commissionato dal Pd fiorentino – il campione è di 804 casi, interviste tra l’8 e l’11 gennaio di quest’anno – e anima la giornata, fino a tarda serata:

"In città dove abbiamo vinto come Foggia o Brescia il centrosinistra era unito ed è riuscito a coinvolgere tutte le forze – spiega Nardella –. A Firenze stiamo facendo la stessa cosa, la candidata Sara Funaro è una donna di grandissima capacità, che stimo molto perché ha lavorato con me molti anni e la nostra amministrazione è apprezzata dai cittadini, siamo stati eletti due volte al primo turno, i sondaggi ci danno al 66% di gradimento ma al di là dei sondaggi facciamo un lavoro sulla città". È quel 66% che divide e provoca polemiche. Anche perché poi Nardella, a proposito di alleanze, dice: "Al momento Italia Viva non c’è ma il partito sta dialogando con tutte le forze che sono al di fuori per aggregare il più possibile".

Il punto è che il sindaco attraverso i numeri sembra dire "Stiamo bene così", a proposito di altri ingressi. E quel 66% rimbalza di chat in chat, con Nardella che sottolinea che quel sondaggio è relativo al gradimento del sindaco uscente e della giunta Nardella (su quest’ultimo punto la percentuale scende al 64% ma è sempre alta).

Qualcuno si chiede: "Ma con quel 66% e 64% Nardella in realtà vuol far capire che la giunta è forte e se ne può dedurre che in ottica comunali il vantaggio è molto ampio?". E poi: "Funaro è in giunta, quindi se i fiorentini sono così contenti di Nardella, degli assessori, lo stesso vale per la candidata".

Nardella nel frattempo fa uscire il sondaggio completo, dove nero su bianco c’è scritto che si parla di "sindaco e giunta uscente": sul sindaco uscente il 32% ha un giudizio tra abbastanza negativo e negativo, ma quel che pesa è il 66%, oltretutto con un +4% rispetto a ottobre 2023 (mese dell’ultima rilevazione). I dati sono simili sulla giunta.

Dalle opposizioni arrivano commenti variegati. C’è chi è duro come il candidato della Sinistra Dmitrij Palagi: "Si confondono volutamente i piani della Giunta uscente e delle prossime elezioni, con soldi pubblici", dice. O come l’ex assessora Cecilia Del Re: "Non abbiamo motivi per dubitare di Nardella quando dà i numeri. Per informazioni, citofonare a Bonaccini", il commento. C’è chi invece utilizza l’ironia. Qui alcune prese di posizione sono provocazioni. Come quelle dei consiglieri di Fdi Alessandro Draghi e Jacopo Cellai: "Nella smorfia napoletana, che il sindaco Nardella conoscerà sicuramente bene, il 66 sono le due zitelle – ironizzano -. Anche perché questi numeri, ci pare evidente, li ha tirati fuori da un sondaggio fatto alla tombola o al bingo al circolo delle Vie Nuove, altrimenti non si spiegherebbe un indice così alto".

Dopo l’ironia, ecco il messaggio politico: "Nardella rimetta i piedi per terra e pensi piuttosto alle tante questioni che lascerà aperte alla fine del mandato". "Non facciamo le elezioni! Ci arrendiamo", provoca il coordinatore fiorentino di Iv Francesco Grazzini mentre il coordinatore regionale Nicola Danti va giù ancora più pesante: "Dario Nardella sta facendo di tutto per far saltare l’eventuale accordo con Italia Viva. E’ ammirevole la sua tenacia nel voler mandare la candidata Sara Funaro al ballottaggio delle prossime amministrative a Firenze. Temo che i cittadini lo accontenteranno...".

Niccolò Gramigni