"Nardella governa con autoreferenzialità. Noi apriamo alla partecipazione di tutti"

Democrazia partecipata come mantra e dieci punti programmatici per perseguirla. Cecilia Del Re, ax assessore della giunta Nardella defenestrata dallo stesso per essersi espressa favorevolmente a un passaggio del tram al Duomo, snocciola il suo programma per la città non sciogliendo però ancora le riserve sulla casacca che (oltre alla sua, di Firenze Democratica) indosserà alle comunali. Con Montanari? Con Italia Viva? In corsa da sola? Ad oggi non è dato sapere ma le idee, quelle ci sono.

Come quella di creare assemblee dei cittadini per favorirne il coinvolgimento o di predisporre il bilancio partecipato dei quartieri o ancora di stipulare patti di collaborazione per la presa in carico di beni comuni. E poi co-pianificare il commercio; creare un coordinamento dei comitati di quartiere per la sicurezza urbana e predisporre un rendiconto online dello stato di avanzamento dei cantieri in città. La leader di Firenze Democratica, ha detto tutto durante una diretta social. Le dieci idee, è stato spiegato, saranno parte del programma elettorale del suo nuovo soggetto politico. "Nel corso dell’ultimo mandato - ha spiegato Del Re - si è assistito ad una autoreferenzialità del sindaco, che ha amministrato la città senza un coinvolgimento dei cittadini. Basti pensare al progetto per il giardino della Carraia, che aveva pensato di trasformare in un giardino cartolina per i turisti sottraendolo ai residenti e alle famiglie del quartiere. Una mancanza di ascolto non solo dei cittadini, ma anche degli organi elettivi, in consiglio e nei quartieri, che più volte abbiamo rimarcato anche negli ultimi mesi di governo".

Firenze Democratica, ribadisce Del Re, "è culturalmente diversa, e il nostro nome e la nostra storia nascono proprio da questo bisogno di dare valore alla partecipazione e alla rappresentanza. Siamo dunque una proposta alternativa al Pd fiorentino non solo per ciò che proponiamo, ma anche nel metodo che intendiamo adottare. Un modello basato sull’ascolto, il decentramento e la diffusione di responsabilità perché siamo convinti che sia dal confronto e dal coinvolgimento degli individui che possano nascere le idee innovative e rispondenti ai bisogni della nostra comunità".

E. Baldi