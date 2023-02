Dopo la protesta degli operai ex Gkn, che venerdì sono andati a Cassino, sotto la sede di Unindustria, per parlare col proprietario di Qf Francesco Borgomeo, "faccio un appello a ritrovare un clima costruttivo di serenità. Il conflitto perenne non ci porta da nessuna parte. Queste manifestazioni, per quanto legittime, finora non hanno prodotto nulla, bisogna cambiare strategia. Si deve ritrovare un clima di rispetto reciproco e armonia per fare squadra perché altrimenti la mia preoccupazione è che non si riesca a trovare una soluzione". Lo ha detto il sindaco di

Firenze Dario Nardella. "Come istituzioni locali - ha ribadito - siamo pronti a dare una mano. Abbiamo fatto un incontro col ministro Urso circa due mesi fa, con il governatore Giani, ma non ci sono stati sviluppi anche se ognuno di noi ha continuato a lavorare su questo fronte".