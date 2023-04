Nardella: “Contro i danni ai monumenti serve allearsi a livello europeo”

Firenze, 11 aprile 2023 – Fratelli d'Italia va incontro al patrimonio pubblico e ha promosso un disegno di legge legato all'inasprimento delle sanzioni per chi danneggia i monumenti. Un problema che ha coinvolto direttamente Firenze: lo scorso 17 marzo due attivisti di Ultima Generazione, con vernice spray, deturparono, seppur momentaneamente, la facciata di Palazzo Vecchio. Il tutto prima di essere letteralmente placcati dal sindaco Dario Nardella.

Proprio sull'iniziativa di Fdi, Nardella, a margine di una conferenza stampa, ha detto di pensare che “prevenire sia meglio che curare e vale anche per quanto riguarda le azioni dimostrative. Non mi pento di quello che ho fatto in piazza della Signoria ma credo che nei confronti di questi movimenti bisogna convincerli a rinunciare a queste forme di protesta che poi rischiano di trasformarsi in un boomerang rispetto a delle battaglie sacrosante come quella sull'emergenza climatica".

"Sono battaglie - ha aggiunto - che i sindaci fanno ogni giorno con grande impegno con le loro comunità: è necessaria una alleanza a livello europeo tra sindaci e movimenti giovanili e ambientalisti. Resto però dell'idea che aggredire l'arte o i monumenti per portare avanti le proprie idee sull'emergenza ambientale sia un metodo sbagliato". "Non so quanto" il disegno di legge di Fdi, "possa essere efficace, mi piacerebbe di più lavorare sulla consapevolezza e sulla prevenzione. Anche perché quando c'è un danneggiamento ai beni culturali o a quelli ambientali le sanzioni ci sono. Però il Governo fa la sua parte, vedremo se saranno misure efficaci. Io preferisco lavorare sulla prevenzione e sulla costruzione di un'alleanza tra sindaci e movimenti che però si basi sul rispetto delle regole e della cultura. Natura e cultura sono due facce della stessa medaglia".

Niccolò Gramigni