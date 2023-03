Nardella: “A Firenze realizzeremo un grande appuntamento sull'ambiente”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella

Firenze, 20 marzo 2023 - "Realizzeremo a Firenze, a Palazzo Vecchio, quest'anno, dopo l'estate, un grande appuntamento nazionale con sindaci e movimenti ambientalisti per definire un'agenda comune con punti concreti sul doppio obiettivo: tutela della natura, tutela della cultura. Ho già avuto modo di parlarne con i sindaci Gualtieri di Roma, Sala di Milano, Lo Russo di Torino, Manfredi di Napoli, Decaro di Bari, Lepore di Bologna". Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo in Consiglio comunale. "Già nei prossimi giorni inviterò a Palazzo Vecchio i referenti nazionali di questi movimenti e organizzazioni - ha aggiunto -. In questa epoca di profondi cambiamenti, di prove inedite, di incertezza e preoccupazione diffusa per il futuro soprattutto da parte delle giovani generazioni, se le città e i sindaci sapranno incidere sulle scelte future con grande coraggio e concretezza, ciò rappresenterà un fatto positivo e decisivo per determinare la politica italiana e il futuro della sinistra nei prossimi anni". Sulla protesta degli attivisti di Ultima Generazione, Nardella ha spiegato che "non si può colpire l'arte, la cultura, la memoria per promuovere una protesta, anche la più condivisibile. Per noi questo principio è irrinunciabile".

Nic.Gra.