Firenze, 26 gennaio 2020 - La città rende omaggio a Narciso Parigi. Si è aperta alle 10 la camera ardente per l'ultimo saluto al cantautore, all'artista fiorentino che ha raccontato la città.

E' lui l'arrangiatore, il "volto" dell'inno della Fiorentina che risuona ad ogni partita dei viola allo stadio. Lui che con la sua produzione artistica ha reso la città famosa nel mondo. Tanti fiorentini, in una domenica di tempo incerto si sono messi in coda per l'ultimo saluto.

Per un pensiero, un messaggio. Il feretro è arrivato alle dieci in Palazzo Vecchio, in Sala d'Arme, che il sindaco Nardella ha aperto: nella casa dei fiorentini l'ultimo omaggio a Narciso Parigi. Nella camera ardente lungo pellegrinaggio di fiorentini. C'è il gonfalone della città, ci sono fiori, ci sono i vessilli viola per Narciso Parigi, i vessilli della sua amata fiorentina.

Alle spalle del feretro, scorrono su un proiettore le immagini della carriera artistica di Narciso Parigi. Le immagini dell'artista e del suo incofondibile sorriso.

