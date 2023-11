Napoleone alla Giunti Odeon, dibattito e film

In occasione dell’uscita del film "Napoleone" di Ridley Scott, domani (ore 18,30, ingresso libero) alla nuova Giunti Odeon, sarà presente lo storico Luigi Mascilli Migliorini per un approfondimento sulla figura del condottiero francese che nel kolossal americano è interpretato dall’attore Joaquin Phoenix. Un film anticipato da una serie di critiche, anche in Francia, e dall’asta record dei giorni scorsi in cui un anonimo si è aggiudicato il famoso bicorno nero con la coccarda blu, bianca e rossa per quasi due milioni di euro.

Professore di Storia moderna e accademico dei Lincei, Mascilli Migliorini, massimo esperto dell’età rivoluzionaria e romantica in Europa, sarà protagonista di un approfondimento sulla figura di Bonaparte, in dialogo con la capocronista de La Nazione Firenze, Erika Pontini.

Un dialogo che partirà dai libri di Mascilli Migliorini come "L’ultima stanza di Napoleone. Memorie di Sant’Elena", un libro di storia, ma scritto con la cadenza lenta e fascinosa di un romanzo dove l’autore con una prosa tesa al limite delle possibilità evocative, regala al lettore la scoperta illuminante di lati della personalità e aspetti dell’ultima parte della vita dell’imperatore francese. Altro libro al centro del dialogo "Napoleone", la biografia con cui Mascilli Migliorini si è aggiudicato il Grand Prix della Fondation Napoléon.