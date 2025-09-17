Musicus Concentus, venti eventi tra note e arte

Nuova stagione per il Musicus Concentus che da giovedì 25 settembre animerà Firenze e la Toscana con oltre venti appuntamenti che intrecciano musica, arte e spiritualità.

Per il quarto anno consecutivo si conferma la collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore che si concretizza in quattro eventi: uno spettacolo di Maurizio Carucci (voce del gruppo Ex-Otago, porterà un recital con letture e musica il 25 settembre), i concerti jazz di Daniele Di Bonaventura (30 ottobre) e Stefano Maurizi (11 dicembre) e l’evento speciale in Cattedrale con Paco Peña, il massimo esponente del flamenco (nella foto) che il 27 novembre prossimo presenterà per la prima volta in Italia il suo ’Requiem per la Terra’.

In Sala Vanni a Firenze, invece, andrà in scena ’A Jazz Supreme’, a partire dal 3 ottobre: tra gli eventi più attesi in programma ci sono il nuovo progetto di Camilla Battaglia, dedicato a personaggi femminili archetipici legati alla mitologia, il concerto della cosidetta ‘sacerdotessa del jazz psichedelico arabo’ Yazz Ahmed, in quartetto per la sua unica data italiana (11 ottobre), e la serata che celebra i dieci anni di attività artistica del trio Enemy.

Al cartellone della rassegna del Musicus Concentus si aggiungono due rassegne pensate per valorizzare le nuove generazioni di musicisti: Jazz prime realizzata al Teatro Giotto di Vicchio e My Generation a Livorno con il meglio della musica italiana under 35.