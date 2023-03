Musiche e sapori da tutto il mondo

Al Teatro di Antella si cena in carrozza viaggiando per le cucine di tutto il mondo. Nel vagone numero 10, sistemato nel giardino del comunale, da stasera 5 eventi speciali fra cibo e culture del mondo. Oggi i sapori arrivano dall’Indonesia con testimonianze di chi viene da questa terra apparentemente lontana, accompagnati dalle musiche tipiche suonate dal vivo dal musicista Khalilurrahman Nanang. La cuoca Maria Fransisca Katelia illustrerà alcune particolarità dei piatti e degli ingredienti usati per accompagnare il viaggiatore alla scoperta dei sapori e della loro origine.