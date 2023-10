Musica, talk, selfie e applausi. Da Drusilla a Riccardo Zanotti. Ma l’eroe moderno è Pinocchio

Ci sarà un bambino più diverso di Pinocchio? Modello per mille morali, valide ieri ma anche oggi, il burattino di legno creato dalla penna di Collodi, per Drusilla Foer è un vero e proprio eroe anche per i nostri temi.

Sul palcoscenico di Luce!, insieme ad Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione e Luce!, l’’eleganzissima’ Drusilla spiega la sua simpatia per Pinocchio, emblema del diverso ma anche paradossalmente della normalità: "E’ un eroe, non è un perdente perché va incontro all’esperienza - spiega -. Durante il suo viaggio incontra l’inganno, la manipolazione, l’ingiustizia. Commette errori, ma poi ha la fata turchina che lo perdona. Ecco, tutti noi abbiamo del perdono per questo eroe che inciampa nell’errore. Ma che non ha paura di sperimentare. Ecco, spero che i giovani abbiano la possibilità dell’esperienza e non siano spaventati dal mondo che gli abbiamo consegnato". Difficile non parlare di guerra, che la Drusilla non esita a definire "il più grande fallimento che un uomo possa compiere, su di sé e sugli altri. E conclude: "Chi fa la guerra a un altro Paese distrugge anche se stesso".

Ma da regina e icona per tutti i generi, Drusilla non può dimenticare che ancora oggi i diritti vengono consegnati a rate. Specialmente nel caso delle adozioni da parte di coppie omosessuali, sostenendo che invece andrebbe onorato ogni tendenza all’amore, concludendo: "L’unica cosa che può salvare il mondo è il diritto-dovere di essere se stessi. La cura di sé è sempre una cosa fondamentale. La cura di sé è la vera luce".

Nel corso della lunga giornata di Luce! nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, fra i tanti momenti di musica e spettacolo si sono esibite anche le testimonial Mundys, Vanessa Benelli Mosell, direttrice d’orchestra e pianista, eseguendo il brano ‘l’Andante Spianato’ di F.Chopin e la ‘Grande Polacca Brillante‘ op.22, e la cantautrice Valentina Parisse che canta i brani ‘Proteggi’ e ‘Animali’.

Sempre dal palcoscenico hanno poi raccontato cosa fosse per loro il viaggio: "Per noi significa lavoro. Non è un lavoro che possiamo fare in smart working. L’apertura che ci dà il viaggio è quella mentale: conoscere nuove persone, confrontarsi con realtà diverse dalla nostra", sostiene la pianista. "Credo che il viaggio nella mia esperienza personale sia servito per migliorarmi, sia come persona, sia come donna. Dovremmo tutti lasciare uno spazio per il viaggio", aggiunge la cantautrice.

E per finire l’intervista-spettacolo con Riccardo Zanotti, cantante del gruppo Pinguini Tattici Nucleari, che sul finire ha coinvolto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella e il suo violino.

Agnese Pini, stuzzicando Zanotti sulla Rivolta dei Ciompi, lo fa dire: "La rivolta mi affascina perché il combattere per i propri diritti è qualcosa di affascinante".

Molte le domande dal pubblico, composto da fan di tutte le età fra cui molte giovanissime. Riguardo alla musica impegnata risponde: "Non mi è mai piaciuto il termine impegnato perché significa che è poco accessibile. Io penso che la musica debba raccontare qualcosa".

Leader dei ’Pinguini’, Riccardo, è anche un vero e proprio frontman: "Il concetto di comando non mi definisce. Penso che qualcuno debba tenere le redini ma poi queste devano girare".

E alla domanda se avesse mai pensato di abbandonare la musica, nei momenti più difficili, quando ancora non era decollato, dice: "No perché in sei ti dai man forte l’uno con l’altro. La band in questo ti aiuta. Ma non solo. Già solo il fatto di essermi messo a scrivere denota un amore per questa professione. Il fatto di scrivere una canzone è per me amore. Parlare d’amore è abbastanza spontaneo". Infine Riccardo e le fragilità: "Una mia grande paura è quella del futuro perché da una parte c’è una società che non sappiamo dove andrà a finire. Ma anche l’idea di perdere l’equilibrio all’interno della band".

Autografi, selfie e applausi. La terza edizione di Luce! dà l’appuntamento all’anno prossimo.