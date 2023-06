Musica sotto le stelle Otto eventi a Tignano

Musica declinata per la pace e l’ambiente. È quanti si propone il Tignano Festival, da domani al 16 luglio, con otto eventi tra spiccano Daniel Lumera, Helena Norberg Hodge, Uto Ughi, Bruno Canino, Carlo Bartoli e Tiziana Giuliani. La 34esima edizione del Festival per l’Ambiente e l’incontro tra i Popoli, organizzato dal Comitato culturale Tignano, presieduto da Paolo Gianni inizia domani alle 21,30 con il Coro degli Artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Interpreti Tiziana Bellavista, Leonardo Melani, Lisandro Guinis, Sabina Beani e Leonardo Andreotti al pianoforte. Domenica il biologo naturalista Daniel Lumera presenterà il suo ultimo libro "28 respiri per cambiare la vita".

Venerdì 30 giugno il conferimento del Premio per l’Ambiente 2023 a Helena Norberg Hodge preceduto dalla proiezione del suo film documentario L’economia della Felicità (ore 20,30) e l’incontro con il pubblico moderato dalla filosofa Gloria Germani.

Sarà l’attrice Tiziana Giuliani, il 2 luglio, a portare in scena il suo monologo Sventrati Vivere-sopra, un lavoro per commemorare la strage dei Georgofili. Giovedì 6 luglio alle 21,30 il Recital per violino e pianoforte dei maestri Uto Ughi e Bruno Canino, mentre l’8 luglio Federico Sirianni (voce) presenta 20 anni senza signor G, il recital dedicato a Giorgio Gaber.

Si parlerà di Julian Assange il 14 luglio in un incontro dibattito con Germana Leoni, Berenice Galli, Carlo Bartoli. Conclude la rassegna lo spettacolo musicale di Tiziana Simona, Raffaello Pareti al contrabbasso, Giulio Visibelli al flauto e al sassofono, Guglielmo Santimone al pianoforte.