Musica sacra in Duomo Torna ’O flos colende’

Torna in Cattedrale la rassegna di musica sacra O flos colende dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Un programma con al centro il repertorio fiorentino del passato, di cui il direttore artistico Gabriele Giacomelli è uno tra i maggiori esperti. I brani della tradizione locale, a volte veri capolavori, saranno messi a confronto con celebri brani della tradizione franco fiamminga e spagnola, in un dialogo fra antico e contemporaneo che culminerà nel concerto Officium Florentinum (15 maggio alle 21), in omaggio al grande sassofonista Jan Garbarek, un progetto crossover espressamente ideato per la rassegna, con il sax di Gavino Murgia e le voci dell’Ensemble Cantar Lontano di Marco Mencoboni.

La rassegna si apre nel Tempo di Quaresima con il ciclo di meditazioni evangeliche condotte dal cardinale Giuseppe Betori con accompagnamento di musica, che si terranno ogni giovedì dal 2 al 30 marzo, inizio alle 19. Giacomelli ha individuato e trascritto per l’esecuzione un’inedita Passione secondo San Marco di Anonimo, da un manoscritto dell’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore del sec. XVI. Gli esecutori saranno gruppi musicali del territorio. Il 2 marzo si comincia col Coro Euphonios diretto da Elia Orlando.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento: [email protected]