Musica nel segno di Battisti e Mogol: "Canto libero"

Non un semplice live, ma un grande show che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol–Battisti. "Canto Libero" è lo spettacolo nel segno dell’indimenticato Lucio in scena stasera, alle 21, gennaio al Tuscany Hall. Sul palco un ensemble capitanato da Fabio ’Red’ Rosso - e composto musicisti già rodati nel corso di lunghe carriere - che porta avanti questo progetto con la benedizione dello stesso Mogol. In scaletta 40 canzoni che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni. Da “La canzone del sole” a “Una donna per amico”, da “Ancora tu” e “E penso a te”.