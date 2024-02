Musica, maschere e sfilate. Gli appuntamenti del Carnevale

"A Carnevale ogni scherzo vale!" è un laboratorio che domani, domenica 11 febbraio, a partire dalle 10.30, sarà organizzato nei locali dei Musei di Fiesole. L’iniziativa è rivolata i bambini dai 7 agli 11 anni, che dopo una breve introduzione sulle antiche origini del Carnevale e delle sue tradizioni, fra arte colorate, colla, fili di lana e nastri,potranno dare sfogo a tutta la loro creatività e creare la propria maschera preferita. Per partecipare è obbligatoria al prenotazione , con la compilazione del modulo di iscrizione, reperibile online sul sito www.museidifiesole.it. Posti limitati. Informazioni: 055 5961293.

Nel pomeriggio, invece, meteo permettendo, torna "Fiesole in Maschera", la festa di carnevale organizzata dalla proloco Fiesole in collaborazione con le associazioni fiesolane. Ritrovo è alla 14.30 alla Casa del popolo, dove si formerà il colorato corteo che, accompagnato della note della Filarmonica, partirà alle 15 per attraversare il centro cittadino. L’arrivo è in piazza del Mercato con animazione, musica, giochi e divertimento. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

La festa continua alla Casa popolo di Fiesole anche martedì con il Carneval Party dalle ore 18 con aperitivo e teppa dj set. Fino a domenica, invece, il Circolo La Pace di Compiobbi tutte le sera dalle 19:30 in poi, Sagra della Polenta e specialità invernali. Prenotazione: 055/6593671 o il 338/5437543.