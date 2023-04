Musica maestro La rassegna del Cherubini

Riparte oggi “I Martedì del Cherubini”, la rassegna nata nel 2019 dalla sinergia fra il Conservatorio Luigi Cherubini e l’Istituto francese di Firenze che ha dato vita a una nuova stagione di concerti da camera nel teatro dell’Institut français Firenze.Gli appuntamenti si svolgono sempre di martedì alle 17, con ingresso libero e vedono protagonisti solisti ed ensemble, talvolta con la partecipazione dei docenti del Conservatorio, su repertorio francese.

La prossima serie di concerti inizia oggi per proseguire fino al 21 giugno. Il programma di oggi: Bach, Partita n. 2 in re minore BWV 1004 con Chang Zang Yi al violino; Franck, Sonata in la maggiore con Duo Dolce (Feyza Nur Sagliksever flauto – Mina Yasuda pianoforte); Faurè, Trio in re minore op. 120, eseguita dal Trio Hades (Julian Davidson violino – Andrea Abategiovanni violoncello – Sara Pavani pianoforte).