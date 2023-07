Musica, gastronomia e libri: tutto pronto per un’estate da vivere

Gli appassionati di viaggi, che siano avventurosi o più comodi, la conoscono sicuramente: Lonely Planet, la guida per viaggiatori di tutto il mondo, compie 50 anni e li festeggia in biblioteca comunale a Bagno a Ripoli. Martedì 4 alle 18, l’incontro "l 50 anni di viaggi "nello SpazioPiù "Giovanni Cherubini" vedrà presenti il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro e Doris Zaccone, autrice, viaggiatrice e conduttrice di Radio Capital. Insieme ripercorreranno le tappe della guida turistica, aneddoti legati alla sua storia e i segreti che stanno alla base della redazione dei suoi contenuti. L’ingresso è libero. Due giorni dopo, giovedì alle 18,30, sempre in biblioteca spazio all’archeologia: Pierluigi Giroldini, archeologo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana, presenterà un focus sull’area della Piana di Ripoli in occasione de "Le notti dell’archeologia". Per informazioni: 055 643358. Con luglio e con le sere più calde torna anche l’Estate Tavarnuzzina, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco della frazione che tutti i martedì propone in piazza eventi, musica, cibo e per due serate anche la presentazione di libri. Durante le 4 serare saranno poi esposti in piazza gli elaborati dell’IC Primo Levi del premio "Il girasole". Si parte il 4 luglio: dalle ore 19,30 si accendono friggitrici e griglie. Ci saranno panini, gelati, bar e birreria. Sarà presente il chiccaio. Il tutto accompagnato dalla musica che questo martedì è affidata alle 20,30 ai Jazz & Eggs seguiti da Dj Aiuz. Martedì 11 luglio sarà presentato il libro "Sogno Imperfetto" e a seguire la tribute band dei Queen.