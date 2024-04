Musica, figuranti e maschere. Torna il Carnevale medievale

Sono pronti gli 800 figuranti che daranno vita alla 12esima edizione del Carnevale medievale di San Casciano per il quale Contrade e Comune hanno allestito un palinsesto ancora più ricco e nutrito di eventi e attrazioni. Per rendere omaggio alla nascita trecentesca del castello di San Casciano ancora una volta, e in una forma più affabulatoria delle edizioni precedenti, domenica la festa torna ad animare vie e piazze del centro storico. Una parata con rappresentazioni teatrali, scritte, dirette e messe in scena dalle contrade del paese, Gallo, Cavallo, Giglio, Leone e Torre. La giornata inizierà alle 11 e andrà avanti sino al tramonto con la sfilata prevista a partire dalle 15 con i carri che saranno giudicati e premiati. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione delle Contrade Sancascianesi in collaborazione con il Comune , il sostegno di ChiantiBanca, il contributo di Rotary San Casciano Chianti, RicciBus e la Pro Loco.