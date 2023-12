Musica e Natale. Il concerto della Misericordia

Si rinnova il tradizionale appuntamento con il "Concerto di Natale" promosso dalla Misericordia di Legri, oggi, nella millenaria Pieve di San Severo a Legri. Le iniziative, giunte alla 15esima edizione, prenderanno il via, alle 17, con l’inaugurazione del presepe in piazza opera dell’artista Salvatore Di Fraia coadiuvato dall’ingegner Giorgio Bacinetti. Alle 18, in chiesa, prenderà il via il concerto che vedrà protagonista il coro Sesto In Canto diretto dal maestro Edoardo Materassi. Oltre ai canti natalizi, di diversa provenienza, saranno eseguiti brani in onore di Maria Callas, don Lorenzo Milani e Franco Zeffirelli per celebrare il centenario della loro nascita. Seguirà, alle 20 per chi ha effettuato la prenotazione entro la scadenza fissata, la cena al vicino ristorante Campagna (contributo per solo concerto 10 euro, gratis per ragazzi fino a dieci anni, contributo per concerto e cena 30 euro).