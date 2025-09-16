Musica e danza nei cenacoli. Il duo Ardinghi Canino al Fuligno

Se c’è qualcosa di più bello di un’opera d’arte è sommare a quel pezzo unico un altro tassello, appartenente a un altro tipo di bello. È lo spirito con cui i cenacoli fiorentini si riempiono di note e movimenti, di corpi e armonie, per celebrare la bellezza della musica, della danza e dell’architettura. Succede, quindi, che domani e giovedì due importanti cenacoli di Firenze diventano lo spazio in cui la magia avviene.

Si parte con il Cenacolo di Fuligno, che domani (ore 16,30) ospita l’interpretazione unica delle musiche di Amadeus Mozart e Johannes Brahms. Paolo Ardinghi al suo violino e Bruno Canino al pianoforte tornano a suonare insieme, in un duo che ha fatto la storia della musica classica nel mondo. In questa cornice, il concerto tra i due strumenti si fa vivo in quattro sonate, due del compositore di Salisburgo: la K 303 in do maggiore e la K 526 in la maggiore; e due di Brahms, la Sonata F.A.E e la Sonata in la maggiore n.2 op.100. Una data unica, questa, per vedere insieme i due interpreti. Con le dita sul piano di Canino, che da oltre 60 anni lavora con i più grandi artisti a livello internazionale, oltre a essere stato diretto da Muti, Abbado, Chailly e Berio. Con l’archetto del violino di Paolo Ardinghi che suona perfettamente, grazie alla pluriennale esperienza da solista.

Ma non finisce qui, perché domani e giovedì (orario 11-13) e il 19 e 20 settembre (orario 17-19), al Cenacolo di Ognissanti, si svolge l’evento ‘La prima danza à coups de marteau 1° step’ di Bigi Paoletti Fritz Company. Uno spettacolo di danza contemporanea site specific portato in scena dai danzatori Vincenzo Criniti e Cristian Magurano, con i performer Yingyu Lyu, Lu Ying- Chien e Lee Kuan-Lin. ‘La prima danza’ – progetto diretto da Damiano Ottavio Bigi e Alessandra Paoletti – è, perciò, un incontro, un dialogo stretto che gli artisti hanno con l’architettura del luogo, per farlo diventare vivo. In questa partecipazione tra essere vivente e pietra, ecco che le emozioni risuonano, grazie alle musiche e alle coreografie sapientemente curate.

Gli spettacoli sono a ingresso libero e fanno parte di ‘Musica e danza nei cenacoli fiorentini’. Una rassegna promossa dalla Direzione regionale dei musei nazionali della Toscana, in collaborazione con l’Orchestra da Camera Fiorentina e Fabbrica Europa, con il contributo della Direzione generale spettacolo del Mic. La rassegna prosegue fino al 23 ottobre, info e calendario su https://museitoscana.cultura.gov.it/