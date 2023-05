Musica e arte Al via il festival Mugello da fiaba

Mugello da Fiaba, il festival di letteratura, teatro, musica e arti varie interamente dedicato a bambini e ragazzi giunge alla sua nona edizione. E stavolta non è tutto concentrato nella sua sede storica, villa Pecori Giraldi, ma coinvolge anche il monastero di Santa Caterina, la biblioteca comunale e le vie del centro storico. Mugello da Fiaba di fatto è già iniziato – da lunedì è in pieno svolgimento "Fuoriclasse", la proposta laboratoriale per le scuole che sta portando a villa Pecori scolaresche da tutta l’area metropolitana di Firenze. Ma l’inaugurazione ufficiale si tiene oggi pomeriggio alle 17, con il sindaco Omoboni e la vicesindaco Becchi, insieme agli organizzatori, il Centro Remida insieme a Officina Cu-Bo, la Scriveria con la direzione artistica di Serena Pinzani e altre associazioni. Teatro, musica, danza e tanta creatività saranno gli ingredienti di questa edizione.