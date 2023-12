"Musica di Natale a Pontassieve: Eventi Musicali dall'11 Dicembre al 6 Gennaio"

A partire dall’11 dicembre, fino a Natale, saranno molteplici gli eventi musicali del Natale a cura della scuola comunale di musica. Lunedì 11 e venerdì 15 dicembre in orario pomeridiano, a Pontassieve, nei locali della scuola di musica comunale, sarà possibile prendere parte a lezioni aperte di pianoforte, tenute dal professore Piras. Sabato 16 dicembre alle 11,30 saggio di Natale per le classi di pianoforte.Lunedì 18 dicembre dalle 14 alle 20 sarà possibile partecipare a lezioni aperte di canto e pianoforte. Da lunedì 18 dicembre a venerdì 22 dicembre, in orario pomeridiano, saranno presenti lezioni aperte di batteria e percussioni. Giovedì 21 dicembre, lezioni aperte di canto e tecnica vocale e, nel pomeriggio, lezioni aperte di canto e pianoforte. Sempre nella giornata di giovedì 21 dicembre, saggio di batteria e percussioni delle classi della scuola di Pontassieve. Sabato 6 gennaio, infine, il saggio annuale della Befana delle classi di canto e pianoforte.

L.B.