Musica dal vivo e birra tedesca a Calenzano: Al via la festa di quartiere

È una delle manifestazioni di fine estate più attese che, da molti anni, coinvolge l’intera area del Nome di Gesù. Iniziata ieri proseguirà fino al prossimo 10 settembre la kermesse "Quartiere in festa. Festa della birra" organizzata dall’associazione culturale Old River con il patrocinio del Comune di Calenzano. L’iniziativa, come di consueto riprendendo quanto accaduto nelle precedenti edizioni, si svolgerà nel parco di Villa Martinez in via del Molino 164 per tre diversi fine settimana: dal 25 al 27 agosto, dal primo al 3 settembre e dall’8 al 10 settembre. Invariato rispetto agli anni passati il copione con la possibilità di cenare con diversi piatti e specialità alla griglia e degustare molte varietà di birra ma anche di trascorrere una serata in compagnia ascoltando musica dal vivo, in particolare nella serata del sabato.