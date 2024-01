Musica classica e tradizione. Evento gratuito al centro dell’arte

Non è solo un evento culturale, ma una tradizione tutta scandiccese. La tradizione della domenica con la musica classica gratis in sala consiliare, che il Centro dell’Arte Vito Frazzi organizza da 45 anni tondi. Domenica infatti sarà celebrata la ricorrenza del primo concerto organizzato dall’associazione fondata da Ciro Nanni, Egisto Mascagni e Renzo Ugolini. Era il 1979 e il centro Frazzi si mise in testa di portare la musica classica nel palazzo comunale di Scandicci. Una consuetudine che va avanti ancora oggi: musica da camera di qualità, con attenzione ai giovani musicisti e spazio ai compositori, in particolare di scuola toscana. Appuntamento dunque domenica alle 11 in sala consiliare per l’apertura della stagione concertistica che vede l’esordio di una nuova direzione artistica musicale, tutta al femminile, composta da Daniela De Santis, Francesca Piccioni e Sara Nanni. Il concerto del 14 gennaio 1979 fu davvero di buon augurio: si esibì un allora giovanissimo Andrea Lucchesini che mostrò subito le sue eccezionali qualità, che tutti abbiamo avuto modo di conoscere in un musicista acclamato in tutto il mondo, già Direttore Artistico della Scuola di Musica di Fiesole ed Accademico di Santa Cecilia. I 45 anni di attività saranno festeggiati con l’esibizione di una giovanissima pianista, Beatrice De Maria, che di Lucchesini è stata allieva e che eseguirà, in apertura di concerto, la "Sonata al Chiaro di Luna", che fu il brano che eseguì lo stesso Lucchesini proprio il 14 gennaio del 1979.