Musica alta dal circolo che ’non esiste’ Arci e Comune appoggiano i residenti

di Sandra Nistri

La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nell’ultimo fine settimana di maggio con musica a tutto volume iniziata alle 11 del mattino del sabato e proseguita, senza interruzioni, fino alle 5,30 della domenica. Ma non era la prima volta: da anni, infatti, i residenti di Quinto (ma anche quelli della Zambra) lamentano, in particolare il fine settimana e nei festivi, il frastuono fino a notte inoltrata per gli eventi organizzati in un casolare di via del Termine, fra l’ex canile e il Centro di smistamento Poste. Si chiama "Casa del Pueblo", ed è un circolo da poco affiliato ad Arci Firenze. I residenti esasperati, riuniti in un informale ’comitato’ per il disagio notturno, hanno messo la loro protesta nero su bianco raccogliendo, nell’arco di pochissimi giorni, 250 firme a corredo di una petizione inviata a un lungo elenco di destinatari, dal sindaco Falchi alla polizia municipale, dalle varie forze dell’ordine, ad Arpat e Arci. La richiesta è unanime: intervenire subito e far cessare una situazione divenuta insostenibile. "Non possiamo andare avanti così – raccontano – i concerti proseguono fino a notte fonda e d’estate siamo costretti a stare tutto il giorno e dormire con le finestre chiuse e l’aria condizionata accesa. In più occasioni abbiamo chiamato la polizia municipale, e poi carabinieri e polizia. Le volte però che sono intervenuti, la musica è cessata, ma un minuto dopo che se ne sono andati è ripresa. Ci chiediamo perché quando questi controlli vengono fatti alle 4,30 del mattino non sia possibile far sbaraccare tutto invece che limitarsi a chiedere di abbassare il volume".

Ci sono altre cose che i firmatari della petizione non capiscono e hanno scoperto attraverso semplici controlli in rete: "La sede legale del circolo – dicono – risulta in via della Sassaiola 1, ma questo indirizzo non esiste a meno che non sia su un albero del giardino della Costituzione". Interviene sull’argomento il sindaco Falchi (foto): "Da diverso tempo riceviamo segnalazioni circa l’attività notturna di questo circolo. La situazione è oggettivamente inaccettabile e al di fuori delle regole della convivenza civile. Ci siamo attivati con la polizia municipale, sia in seguito a chiamate, sia effettuando verifiche che hanno dato luogo a sanzioni per violazioni di diversa natura; le forze dell’ordine, con le quali siamo in contatto, sono anch’esse intervenute diverse volte allertate dai residenti. Abbiamo richiesto all’associazione di produrre la valutazione di impatto acustico, come richiesto dalla normativa vigente, e l’abbiamo diffidata dallo svolgere attività fino al termine del procedimento avviato. Un tecnico dovrà certificare la conformità ai limiti di legge delle emissioni sonore, dando prescrizioni per contenerle, ferma rimanendo la necessità di essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi. Auspichiamo che così si possa arrivare a una soluzione, ma ci riserviamo ulteriori azioni successive qualora così non fosse". In linea anche l’Arci che, condividendo con il Comune la richiesta di una valutazione di impatto acustico, spiega che il circolo dovrà rispettare le regole e che se non lo farà perderà l’affiliazione.