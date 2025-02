Museo Zeffirelli. Gratuito domani per i fiorentini

Domani, in occasione della 102esima ricorrenza della nascita di Franco Zeffirelli (nella foto), il Museo Zeffirelli, ospitato all’interno della Fondazione a lui dedicata, in piazza San Firenze 5, sarà accessibile gratuitamente a tutti i residenti della Città Metropolitana: per accedere sarà sufficiente esibire un documento che attesti il proprio indirizzo di residenza. Durante il percorso all’interno della collezione, i visitatori potranno anche scaricare gratuitamente l’app ’Zeffirelli Museo’ sul propriosmartphone per accedere alle esperienze in realtà aumentata. L’applicazione consente di avere individualmente accesso al materiale d’archivio inedito (bozzetti, disegni,audiovisivi, oggetti e foto di scena) inquadrando 10 opere selezionate contrassegnate nel percorso museale.