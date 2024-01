Museo Novecento, arriva la street art: "Farsi sentire dall’ambiente urbano"

L’installazione di Maurizio Nannucci esposta nel cortile del Museo Novecento ci ricorda a lettere luminose che ’Everything might be different’, tutto potrebbe essere diverso.

E in una specie di controcanto al grande maestro fiorentino, lo street artist Kraita317 risponde ’Different Might be Everything’, diverso potrebbe essere tutto. E’ questo il titolo della sua opera site specific nel loggiato a piano terra del Museo Novecento, dove campeggia il suo murales con enormi figure geometriche per lo più nere, intersecate da ’finestre’ di colore puro e luminoso. Il progetto, a cura del direttore Sergio Risaliti, è realizzato in collaborazione con Street Levels Gallery di via Palazzuolo.

L’idea di invertire l’ordine semantico delle parole di Nannucci, esprime il desiderio di veder riconoscere un movimento artistico ancora sottovalutato, spesso controverso, ma vivo e prorompente, come quello della Street Art. Kraita317 è, infatti, un rappresentante di quegli artisti che hanno iniziato il cammino con pochi mezzi, spinti solo dalla propria determinazione, disapprovavati in famiglia e dalle comunità di appartenenza.

Kraita317 è uno dei principali protagonisti del movimento artistico urbano fiorentino degli ultimi anni e tra coloro che nel 2023 hanno partecipato alla grande esposizione internazionale di urban art del Museo Fluctuart di Parigi. Nel 2018 lascia la sua città natale, Brașov, per trasferirsi a Firenze. Questo cambiamento innesca un’evoluzione rapida e costante nel suo stile, sia nel tratto sia nella selezione cromatica, transitando dal figurativo all’astratto.

"Le opere astratte e sintetiche di Kraita317 rimandano a dialoghi introspettivi e personali che escludono l’uso della parola - spiega Risaliti –, lasciando alle forme essenziali e ai colori primari di evocare sensazioni complesse e sentimenti profondi. Quel che l’artista restituisce è il risultato di un lungo percorso nato dall’urgenza di rispondere agli stimoli raccolti e poi assimilati nell’ambiente urbano".

Alla presentazione sono intervenuti la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini, e gli assessorial welfare ed educazione Sara Funaro, e alle politiche giovanili Cosimo Guccione.

Olga Mugnaini