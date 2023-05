Museo Ginori Al via i lavori di restauro

Prenderanno il via nel prossimo autunno i lavori di ristrutturazione del Museo Ginori chiuso ormai da nove anni. La notizia è arrivata ieri direttamente dal professor Tomaso Montanari, presidente della Fondazione archivio Ginori della manifattura di Doccia, durante la seduta della Sesta Commissione consiliare Controllo e Garanzia presieduta dal consigliere Daniele Brunori: presente anche il sindaco Lorenzo Falchi. Sulla base delle informazioni fornite il progetto dovrebbe entrare nella fase esecutiva entro l’estate, mentre l’apertura dei cantieri è prevista per l’autunno.

Il costo complessivo dei lavori corrisponde a 1,8 milioni di euro. Un ulteriore finanziamento di 5,5 milioni di euro è già stato stanziato ed è disponibile per coprire il secondo lotto di lavori e per l’allestimento del Museo; ma, al momento, non ci sono i tempi per l’avvio di questa seconda tranche. Ad oggi è concluso per il 92% il lavoro di inventario e catalogazione delle opere del museo necessario per procedere al loro spostamento in magazzino in vista dell’avvio del primo lotto di lavori. Altra notizia importante, data da Montanari alla commissione, quella della volontà di acquisire il terreno adiacente al parco del Museo e delimitato da via Pratese e viale Giulio Cesare, area non interessata dalla realizzazione del nuovo supermercato e delle residenze. Per questa prospettiva, necessaria per la costruzione di ulteriori locali a servizio del Museo, sono in corso da tempo colloqui e incontri con Unicoop Firenze, proprietaria dell’area.