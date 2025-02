Museo Galileo, la scienza si fa arte. Ritratto e svegliatore monastico

Un ritratto del giovane Galileo Galilei, uno dei più antichi conosciuti; un prezioso svegliatore monastico del ‘400, il più antico esemplare integro di orologio meccanico, e il viaggio virtuale ’Galileo VR. La vita, le scoperte, il processo’ sono le novità del Museo Galileo che questo anno festeggia il suo centesimo anno.

’Santi di Tito, ritratto di Galileo Galilei’, offre una rappresentazione inedita del grande scienziato in età giovanile, all’età di circa 40 anni, quando era professore di matematica all’Università di Padova. Il dipinto risale ai primissimi anni del Seicento e potrebbe essere la fonte figurativa del ritratto inciso da Giuseppe Calendi per la biografia di Giovanni Battista Clemente Nelli, una delle opere più antiche che ritraggono Galilei. Quanto all’attribuzione, allo stato attuale delle ricerche è difficile asserire con certezza che il ritratto sia opera esclusiva di Santi di Tito (1536-1603). Indubbia invece la paternità fiorentina del ritratto, come suggerisce l’attenzione al dato naturalistico che si rivela nella puntuale resa della veste e nella vivacità espressiva del volto, sintomi ormai maturi di quel cambio di rotta della cultura figurativa fiorentina, fondata sempre sul magistero del disegno, ma in questo specifico caso aggiornata sulla maniera veneta-emiliana.

"Si tratta di un ritratto tra i più antichi di Galileo di cui le fonti serbano memoria" sottolinea Roberto Ferrari, direttore esecutivo del Museo Galileo. L’opera è esposta nel percorso museale permanente, nella sala VII dedicata a ’Il nuovo mondo di Galileo’. Lo svegliatore monastico, databile tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, è un prezioso strumento di misurazione del tempo, donato al Museo Galileo dalla figlia di Gian Carlo Del Vecchio, illustre collezionista di orologi antichi. "Si tratta del più antico esemplare integro di orologio meccanico conosciuto e uno dei pochissimi giunti fino a noi" prosegue Ferrari. Le cifre sul quadrante sono gotiche, a testimonianza della notevole antichità dell’oggetto. Il quadrante girevole, diviso in 24 ore indicate, non serve tanto a indicare l’ora corrente, ma piuttosto a svincolare il dispositivo della sveglia. Il meccanismo, dotato di una ’corona freni’ come regolatore delle oscillazioni, testimonia la raffinatezza della tecnica orologiera medievale. L’orologio sarà inserito nei prossimi mesi nella sala al piano terreno dedicata agli antichi orologi meccanici.

Oltre a questi due straordinari pezzi, è stato presentato ’Galileo VR. La vita, le scoperte, il processo’, un progetto innovativo realizzato in collaborazione con VIS - Virtual Immersions in Science, primo spinoff della Scuola Normale Superiore di Pisa. Il progetto mira a raccontare l’emblematica figura di Galileo Galilei, la sua vita e le sue rivoluzionarie scoperte per mezzo di un video in realtà virtuale fruibile con visori VR stand-alone. Il video 360 è diviso in tre capitoli: il primo introduttivo, il secondo dedicato alla spiegazione di alcune delle sue principali scoperte, l’ultimo sul processo, la condanna e gli ultimi anni di vita. Galileo è la voce narrante del viaggio, tutti i testi recitati sono ispirati dagli scritti di Galileo e assemblati per creare una storia coinvolgente. Il contenuto è stato realizzato in nove lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese, cinese, russo, giapponese e arabo. Entro la primavera alcune postazioni per fruire questa nuova esperienza museale saranno installate in prossimità della sala VII del Museo, dedicata a ’Il nuovo mondo di Galileo’. "Mettendo insieme queste testimonianze ed esperienze – conclude Giovanni Bettarini, assessore alla Cultura del Comune di Firenze - cresce il museo soprattutto nella sua capacità di raccontare e far capire l’esperienza del mondo della scienza e di Galileo in particolare".

Rossella Conte