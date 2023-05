Museo della Paglia Apre la mostra "È un pezzo di storia della città"

Un’occasione per scoprire storia e tecniche della Manifattura di Signa. Taglio del nastro, ieri mattina, per la prima mostra temporanea allestita nella sala espositiva del nuovo Museo Civico della Paglia di Signa, nell’ex caserma di viale Mazzini. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, degli amministratori dei Comuni vicini e di tanti cittadini. L’esposizione è dedicata alla Manifattura di Signa per rendere omaggio alla terracotta che, insieme alla paglia, ha contraddistinto per anni la produzione locale. "Questo momento – ha detto Fossi – vuole anticipare il grande lavoro di ristrutturazione e recupero che inaugureremo il 10 giugno, quando si apriranno le porte del nuovo Museo Civico della Paglia. Nel frattempo permettiamo ai cittadini di scoprire un pezzo della nostra storia, soprattutto grazie alla generosa donazione delle sorelle Giovannelli. Concludo ringraziando, oltre alle autorità intervenute, tutti coloro che hanno permesso l’apertura di questa mostra: dagli uffici comunali, alla Sovrintendenza, all’architetto Spataro incaricato dell’allestimento". La mostra è abbinata a un catalogo curato da Andrea Baldinotti e permette di ripercorrere la storia del laboratorio signese elencandone i prodotti, le tecniche e il legame con alcuni celebri personaggi. Le sale saranno aperte per un anno ogni lunedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, a ingresso libero.