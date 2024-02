Museo del Figurino storico, visita e degustazioni. Turismo sostenibile e bontà tipiche del territorio

Bellezze del territorio unite alla bontà dei prodotti locali. Un mix sicuramente accattivante e di solito vincente quello proposto dal Museo del Figurino Storico di Calenzano che punta alla promozione del turismo sostenibile e alla conoscenza, in particolare, del borgo medievale calenzanese oltre che delle specialità ‘culinarie’ locali, attraverso una serie di uscite inserite nel programma "MuFis Tour 2024". Le iniziative avranno temi e proposte gastronomiche differenziate per poter meglio apprezzare la ricchezza dell’offerta del territorio e delle sue potenzialità. Il via è fissato per domenica prossima alle 10,30 nel borgo di Calenzano Alto alla scoperta delle tracce militari ancora presenti con l’aiuto di una guida personalizzata e attività ludico didattiche per i più piccoli, un passaggio alla sezione della collezione museale relativa e infine una degustazione di alcuni dei prodotti tipici locali presso la taverna dell’associazione Borgo Antico, in collaborazione con il Distretto Biologico di Calenzano. In questa prima tappa saranno presenti l’Azienda Agricola CasaMatta, Podere Montisi, L’Orto di Casaglia e la Tenuta di San Donato. L’attività sarà effettuata con un massimo di 25 partecipanti e solo su prenotazione a [email protected] ed avrà un costo di 15 euro per gli adulti e di 10 per i bambini dai 7 ai 12 anni (0-6 anni gratuito).