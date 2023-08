Museo del Figurino La storia torna in vetrina

Il Museo del Figurino storico come ‘porta’ privilegiata per far conoscere il borgo di Calenzano Alto e aprire possibili percorsi turistici. Nell’anno del 40° compleanno della struttura l’obiettivo è far conoscere e valorizzare ulteriormente il museo, con il catalogo presentato recentemente ma anche con attività e iniziative destinate a ogni fascia di età. Su questa linea dovranno lavorare anche i gestori per i prossimi 5 anni del museo: nei giorni scorsi è stata aggiudicata la gara per l’affidamento della gestione a conclusione della procedura a evidenza pubblica avviata a fine maggio. Due le offerte presentate, ad ottenere il maggior punteggio è stato il Consorzio Co&So: l’importo previsto in bilancio per l’incarico è di circa 166mila euro. Intanto, il Museo del Figurino sta già pensando alle prossime iniziative: dal 6 all’8 settembre ripartirà l’esperienza dei campi settembrini al MuFiS voluti dalla Regione per donare ai piccoli utenti e alle loro famiglie opportunità di crescita e formazione all’interno di realtà culturali come i musei appunto. Per garantire il corretto svolgimento delle attività il numero degli iscritti è limitato ad un massimo di 15 ed è rivolto a bambini tra 6 e 10 anni, le giornate sono organizzate dalle 8,30 alle 16,30 con pranzo e merenda a sacco a cura della famiglia. Workshop, rievocazione storica, memoria storica, giochi da tavolo alcune delle attività proposte. Per info consultare il sito e i canali social del museo. Durante il periodo estivo nelle sale del Museo del Figurino Storico sarà possibile anche visitare la mostra "Evoluzione di un museo: Calenzano e i suoi figurini".

Sandra Nistri