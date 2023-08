Museo Beato Angelico, si va verso la riapertura

di Nicola Di Renzone

"Non appena sarà risolto il problema all’impianto di condizionamento, il museo Beato Angelico di Vicchio potrà riaprire. La struttura, che aveva presentato un problema locale ad un solaio, è comunque sicura e non presenta nessun problema di agibilità". Lo affermano il consigliere del sindaco per lavori pubblici ed urbanistica, Fabio Cipriani, e il responsabile del servizio tecnico comunale, l’architetto Mario Lopomo. Il tutto nell’attesa che si svolgano i lavori di adeguamento sismico di tutto l’edificio che ospita museo e biblioteca, per i quali è quasi pronto il progetto esecutivo e sono stati già chiesti, tramite l’Unione dei Comuni, i fondi sul Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) per un milione e 400 mila euro e si è in attesa di capire se questi fondi arriveranno o meno. "Al momento - ribadisce Cipriani - non c’è alcun rischio di tipo strutturale, e il museo potrà riaprire in tutta sicurezza". Circa due anni fa "c’è stato - spiega Lopomo - un problema che tecnicamente si chiama ‘sfondellamento’ del solaio. Ossia il distacco di parte dell’intonaco dal soffitto sottostante il corridoio del museo, dovuto all’ingrossamento del ferro per l’umidità; che è stato immediatamente risolto con un puntellamento, che è ancora presente, e non ci sono problemi strutturali o di sicurezza". Intanto "abbiamo - conclude Lopomo - investito circa 20 mila euro per la manutenzione dell’unità tecnica ambientale del condizionamento". Spiega Cipriani comunque che il primo intervento nell’ambito dell’adeguamento sismico interesserà proprio i solai. Per l’esecuzione dei lavori, naturalmente, sarà necessaria una nuova chiusura del museo, con il trasferimento temporaneo delle opere.