Museo Bandini compie 110 anni, visite guidate gratuite a Fiesole

Il Museo Bandini compie 110 anni. All’interno custodisce le collezionati d’arte sacra medievale, che il canonico fiesolano Angelo Maria Bandini, grande erudito del Settecento, alla sua morte, nel 1803 donò al Vescovo e al Capitolo di Fiesole. Per festeggiare la ricorrenza, il Comune di Fiesole ha deciso di aprirne le porte gratuitamente in orario serale, organizzando anche un ciclo di visite guidate, anche queste gratuite, tenute dalla direttrice dei Musei di Fiesole, Silvia Borsotti. Oggi alle 18.30 il primo appuntamento dedicato alla pittura dal ‘200 al ‘400.. Per proseguire tutti i venerdì fino al 27 ottobre. Ingresso libero dalle 18 alle 20. Per le visite guidate gratuite è obbligatoria la prenotazione Tel. 055 5961293 email: infomusei@comune.fiesole.fi.it