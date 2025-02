"Musei rurali per tenere viva la memoria delle nostre campagne"

Creare dei musei rurali per tenere viva la memoria delle antiche tradizioni delle nostre campagne. È l’idea lanciata dall’ordine del giorno presentato dalla consigliera Luciana Bartolini (Lega) e approvato nell’ultimo Consiglio regionale toscano.

1 Da cosa nasce l’iniziativa?

"È stata pensata nell’ambito del progetto Toscana Diffusa, approvato nell’ultimo Consiglio con l’obiettivo di favorire le zone montane e, in generale, le aree periferiche della nostra Regione".

2 Cosa prevede la proposta?

"La memoria storica è fondamentale e queste strutture museali potrebbero essere un valido strumento di conoscenza, specialmente per le nuove generazioni. Abbiamo dunque voluto presentare un ordine del giorno che chiede espressamente la creazione dei musei rurali, specialmente nelle zone lontane dai centri urbani, dove i residenti probabilmente sono più avvezzi a ricordare episodi che si tramandano di padre in figlio, legati alla terra in cui abitano".

3 Quali saranno i prossimi passi?

"Ci auguriamo che le varie amministrazioni locali comprendano il valore di questi luoghi museali e che la nostra iniziativa prenda gradualmente piede".