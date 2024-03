Musart nel parco mediceo Natura e musica d’autore

I grandi concerti estivi nel parco paesaggistico più grande della Toscana, inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco. L’edizione 2024 di Musart Festival, dal 17 al 27 luglio, lascia piazza della Santissima Annunziata per traslocare nel verde del Parco Mediceo di Pratolino. Qui, a una manciata di chilometri dal centro di Firenze, si svolgeranno i concerti di Pink Floyd Legend e Orchestra della Toscana (17 luglio), Roberto Vecchioni (18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il Volo (22 luglio), i Pooh (25 luglio) e altri spettacoli che saranno annunciati a breve. Il complesso monumentale di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, location bucolica e ricca di storia, si riappropria così di una delle funzioni per cui era stato progettato, quando la villa e il parco adiacente erano teatro di rappresentazioni ed eventi a beneficio dei Medici e della loro corte. Prima degli spettacoli - il palco nel mezzo al grande giardino con una capienza di oltre 4mila spettatori - si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, l’opera del Giambologna per la quale il Parco è maggiormente conosciuto.

"Questo cambio di location è una sfida, dopo otto anni inauguriamo un nuovo momento, figlio anche dei cambiamenti climatici" dicono Massimo Gramigni e Claudio Bertini dell’associazione culturale Musart. "Entriamo in punta di piedi, con il massimo rispetto che questo luogo richiede. Il festival, però, non sarà snaturato e manterrà fede alla sua filosofia originaria abbinando spettacoli di alta qualità a visite guidate ai tanti tesori artistici e naturalistici del parco" aggiungono. " È una rassegna coerente con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica, monumentale e culturale del Giardino delle Meraviglie, che con tanta tenacia abbiamo perseguito nel corso degli anni" commenta Letizia Perini, consigliera della MetroCittà delegata alla Cultura e ai Parchi. Per raggiungere la location in modo sostenibile, gli organizzatori propongono una serie di iniziative: acquisto del parcheggio auto al momento dell’acquisto del biglietto, possibilità di arrivare con l’autobus 25 (lasciando l’auto nelle aree di sosta intorno al Mandela Forum) e con il treno (Campo Marte - Vaglia e poi servizio navetta).

Musart, però, non abbandona la città: il concerto all’alba di Patrizio Fariselli del 27 luglio sarà a Firenze così la mostra fotografica "Because The Night", l’itinerario "I luoghi della musica" e pure la rassegna dei documentari "33 Giri Italian Masters" che resta alla Compagnia.