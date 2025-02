Muro sfondato in un minimarket. Tre finiscono in manette per furto

Tre arresti con l’accusa di furto pluriaggravato in concorso in un’attività commerciale a Calenzano. Nella notte fra il 5 e 6 febbraio scorsi, infatti, gli agenti del commissariato Rifredi Peretola, con l’ausilio del personale del commissariato San Giovanni a seguito di un’attività di indagine originata da un reato di ricettazione a carico di ignoti, hanno sorpreso tre cittadini rumeni in flagranza di reato per furto in un minimarket cinese.

Gli autori si erano introdotti nel negozio infrangendo un muro perimetrale con un’autovettura Volskwagen Golf rubata la settimana scorsa in provincia di Pisa in una concessionaria di auto, per poi trafugare il contenuto della cassaforte. Scattato l’allarme i tre sono usciti velocemente all’esterno ma sono stati bloccati dagli agenti del commissariato. Le perquisizioni veicolare e all’abitazione hanno consentito di recuperare quanto era stato portato via dall’attività cinese (una borsa) e anche la cassaforte di un furto perpetrato nei giorni scorsi in negozio in via Panciatichi a Firenze nonché gli arnesi usati per sfondare il muro del negozio e diverse chiavi riconducibili ad autovetture rubate. I tre uomini, classe 1992, 1998 e 2005, già noti per reati specifici, sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, condotti a Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.