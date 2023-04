Muro e piazza dedicati alla pace

Una piazza dedicata alla pace, con un muro ed una serie di installazioni realizzate durante i laboratori svolti nelle giornate dedicate alla Festa della Toscana. All’interno delle Muratine di piazza Vittorio Emanuele II, si è svolto l’evento conclusivo per ricordare i valori della Festa della Toscana: pace e diritti. L’incontro era stato aperto a tutti, ma si è rivolto in modo particolare con i ragazzi delle scuole del territorio, che sono stati protagonisti di una serie di attività interattive realizzate dalla biblioteca comunale di Pontassieve. Oltre a queste, anche animazione e musica, con canti e balli curati dall’associazione "La leggera" e dal coro della scuola Giuntini. L’evento è stato uno degli appuntamenti fulcro dell’ultima Festa della Toscana in Valdisieve, che ha proposto eventi ed opportunità, sempre con al centro i temi della pace e dei valori legati ai diritti.