"Murali artistici per abbellire i muri di cemento a Vaglia: iniziativa di volontari e approvazione della Soprintendenza"

I muri in cemento che costeggiano la strada per la frazione Paterno, a Vaglia, saranno abbelliti da due grandi murales, alti tre metri e lunghi dieci, realizzati da volontari. Lo annuncia il sindaco, Leonardo Borchi, spiegando che le opere saranno realizzate su iniziativa dell’associazione VagliAttiva e per impulso di Veronica Toniutti, Marco Casavecchi e David Kessler. "Una delle opere - spiega David Kessler, curatore della rassagna Mostra L’Arte, nell’ambito della quale è nata l’idea - raffigura un albero caduto, strangolato dall’inquinamento, l’altra invece simboleggia la rinascita di ’Madre Terra’, ed entrambe sono state approvate dalla Soprintendenza, che solo in un caso ha richiesto alcune modifiche ai colori. Tra aprile e maggio inizieremo la preparazione del fondo, e poi la realizzazione, nella quale vorremmo coinvolgere anche ragazzi e bambini".