Precipita nella scarpata, muore sulla via di Marradi

L'intervento dei vigili del fuoco

Marradi (Firenze), 19 febbraio 2023 – Ha fatto un volo di 25 metri, rotolando giù in una scarpata lungo la Statale 302, e quando i soccorsi sono arrivati era già morto. L’uomo, 82 anni, stava costeggiando il burrone. l’allarme è scattato alle 12 al comando dei vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Marradi. A telefono veniva detto che una persona era caduta accidentalmente in una scarpata profonda circa 25 metri.

I vigili del fuoco intervenuti con la squadra di terra, e sono riusciti a raggiungere l’uomo con il personale sanitario. Ma una volta raggiunto il medico ha purtroppo constatato il decesso. A quel punto è scattato il recupero che non era per nulla facile vista la zona impervia: è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il corpo senza vita è stato successivamente recuperato dal personale elisoccorritore dell’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna, per trasportarlo alla piazzola dell’elisoccorso per consegnarlo alla mortuaria.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO