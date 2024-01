Muore investito sui binari della stazione. Circolazione nel caos e treni cancellati

Un uomo è stato investito da un treno all’interno della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri: il 79enne protagonista dell’incidente era stato portato in codice rosso all’ospedale, dove poi è morto.

L’anziano, originario di Rignano, era arrivato a Careggi con entrambe le gambe amputate, poi le sue condizioni sono ulteriormente precipitate e nella serata è giunto il decesso.

La polfer sta ricostruendo la dinamica dei fatti: l’uomo è caduto dalla banchina tra il binari 16 e 17 introno alle 18:15 ed è stato poi urtato dal treno, da capire se sia caduto o se si sia trattato di un gesto volontario.

La circolazione ferroviaria è stata completamente bloccata per oltre un’ora, con cancellazione e ritardi di treni. Inizialmente ci sono stati rallentamenti fino a 60 minuti, che poi sono saliti a 120, tanto da richiedere la riprogrammazione dell’intera offerta ferroviaria con molti treni cancellati. Rfi, sul proprio sito, prima spiegava che nel nodo di Firenze dalle ore 18,15 la circolazione ferroviaria era "rallentata" in seguito all’investimento, con possibili ritardi fino a 60 minuti, poi che dalle 18,45 è stata sospesa sempre nel nodo di Firenze.

Si sono inoltre registrati ritardi e cancellazioni per i treni ad Alta Velocità per Napoli e Milano. Alcuni treni ad Alta velocità sono stati deviati tra Firenze e Bologna, sulla linea convenzionale via Prato. Mentre alcuni treni regionali hanno subito limitazioni di percorso.

"Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti", ha comunicato ieri la società.

La circolazione è poi ripresa lungo i binari dall’1 al 10 alla stazione centrale e, alle 19,45, su tutti i restanti binari.

I disagi si sono comunque protratti su tutto la linea ferroviaria italiana, e Rfi ha dovuto riprogrammare il calendario e gli orari delle corse. La circolazione del sistema ferroviario è poi tornata completamente regolare a fine serata.