Firenze, 17 luglio 2019 - Raffica di sequestri di merce venduta senza autorizzazione da parte della Municipale. Gli agenti del reparto antidegrado hanno effettuato interventi in centro, in particolare in via Tornabuoni, piazza San Giovanni, piazza Duomo, piazza della Stazione, piazza degli Ottaviani e via delle Oche ma anche in via Gioberti.

Complessivamente sono stati sequestrati 3.099 articoli, soprattutto bigiotteria, accessori per la telefonia, giocattoli, stampe e addirittura ghiaccioli. Considerevole anche il risultato del finesettimana: gli agenti hanno infatti sequestrato 825 oggetti tra cui 13 con marchio contraffatto (9 paia di occhiali e 4 orologi). Cinque le multe da 5.000 euro, come previsto dalla legge regionale sul commercio, a carico di altrettanti venditori colti sul fatto; due le sanzioni da 500 euro per due persone trovate in possesso di quantità di merce tale da non poter essere frutto di un acquisto personale e senza scontrini. Per due dei venditori è scattata anche la denuncia per violazione della legge sull'immigrazione.