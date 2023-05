Municipale ferma pusher violento Finge di allacciarsi la scarpa e fugge Aveva hashish e 4 dosi di cocaina

Un altro spacciatore colto sul fatto martedì in viale Corsica. Un agente in borghese del Reparto Rifredi è stato insospettito da un’auto ferma in sosta a metà del viale. O meglio: dai suoi occupanti, una giovane e uno uomo. Parevano impegnati in una trattativa. L’agente ha chiesto l’ausilio dei colleghi che sono arrivati con l’auto di servizio e hanno chiesto ai due i documenti. La conducente ha dichiarato di non conoscerlo; gli aveva dato un passaggio. L’uomo è sceso dall’auto e, con la scusa di allacciarsi una scarpa, ha dato una spinta a un agente fuggendo in direzione viale Redi. Raggiunto e fermato in via Gordigiani grazie a un’altra pattuglia. L’uomo non si è però arreso e ha scalciato. Portato al Reparto, è stato trovato con 12 grammi di hashish e 4 dosi di coca negli slip, 3 ’pezzi’ da 50 euro in un calzino, telefonino. Nordafricano, in regola: è stato denunciato. La giovane aveva comprato hashish. Verrà segnalata alla Prefettura.