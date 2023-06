Municipale e Polizia di Stato scoprono lavoro "in nero" a Campi, denuncia e sospensione attività

In seguito a una segnalazione, la municipale di Campi con la polizia di Stato si è recata a Sant’Angelo a Lecore in via del Ferro, sede di un laboratorio artigianale adibito alla produzione di capi tessili da parte di alcuni cittadini di origine pakistana. All’interno sono state trovate due roulotte prive di fognature e acqua, rifiuti e cucina all’aperto con bombole a gas. Gli agenti hanno potuto certificare l’utilizzo abusivo della fornitura elettrica. Al termine dell’accertamento è scattata la denuncia nei confronti di un pakistano per deposito incontrollato di rifiuti di derivazione edile e installazione di manufatti abusivi. Durante il sopralluogo, la polizia ha accertato la posizione irregolare di cinque lavoratori, denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Considerato che la ditta impiegava lavoratori "in nero", è stata disposta anche la sospensione dell’attività.

B. B.